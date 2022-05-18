Следуя этим рискам, местным финансовым структурам нужно блюсти предельную осторожность, считает председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов.

Немногим ранее Минфин США предостерегает иностранные банки от помощи России в обходе санкций, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на заместителя министра финансов Адевале Адейемо. Предостережение высокопоставленного чиновника, как отмечает издание, «подчеркивает усилия США по оказанию давления на российскую экономику с помощью американской финансовой мощи». Банки рискуют потерять доступ к рынкам в США и Европе, если будут поддерживать российский бизнес или предпринимателей, попавших под ограничения в связи с российской агрессией в Украине.

В контексте этого и прочих подобных заявлений вопрос о рисках для Азербайджана — местного банковского сектора и бизнеса встает особенно остро, главным образом, учитывая достаточно тесные двусторонние экономические, финансовые и торговые связи. Жесткие западные санкции, призванные разрушить экономику РФ, уже приводят к оттоку российского капитала на азербайджанский рынок. По некоторым данным (информация об учредителях коммерческих юрлиц конфиденциальна), уже к марту в Азербайджане удвоилось число компаний с российским капиталом.

При этом законными представителями четырех из шестнадцати субъектов учрежденного в нашей столице бизнеса с российским капиталом являются граждане РФ азербайджанской национальности, пишет ИА Тренд. Издание предполагает, что активизация российских предпринимателей в Азербайджане обусловлена войной в Украине и санкционной политикой Запада.

Помимо этого, в СМИ появились данные о негативном воздействии антироссийских санкций на местный банковский сектор. На данный момент шок первых недель войны прошел и финансовые структуры могли худо-бедно приспособиться к сложившейся ситуации. Однако исчерпывающей оценки влияния отключения российских банков от SWIFT на местную кредитно-финансовую сферу нет, а Центробанк Азербайджана пока изучает положение.

«Западные страны решили отключить ряд российских банков от системы SWIFT из-за войны в Украине. Вкупе с заморозкой золотовалютных активов Банка России меры призваны не допустить противодействия России санкциям Запада. Дальнейшее углубление и ужесточение санкционной политики преследует целью разрушить банковский и финансовый сектор соседней страны», — говорит Ф. Юсифов.

По его словам, отношение Евросоюза и США к военной агрессии России против Украины известно с первого дня, а все точки над «и» расставило заявление президента США Джо Байдена, назвавшего эту войну «нашей» и заявившего об отсутствии ограничений для поставок вооружений Украине.

«Вслед за санкциями против российской банковской и финансовой системы Запад настаивает на прекращении поставок нефти и газа из РФ. Евросоюз просчитал этот шаг и идет на него, даже несмотря на высокую степень зависимости от российского энергосырья, сопряженный с этим серьезный ущерб экономике и энергетике европейских стран. Поскольку рассчитывает на временный характер проблемы, планируя решить ее за два ближайших года, — пояснил ученый. —

Поиски альтернативных источников нефти и газа дорогостоящи, но это не составит труда для США и ЕС, на долю которых приходится более половины мировой экономики. Мы видим, что США и Европа последовательны в своих действиях по раскачиванию финансового сектора и экономики РФ. Все обстоит предельно серьезно. И если в такой ситуации какие-то иностранные банки нарушат антироссийские меры, их постигнет та же участь. Нашему банковскому сектору следует соблюдать осторожность. Особенно сейчас, когда российские банки предпринимают все возможное в попытках выбраться из-под санкционного пресса посредством иностранных финансовых структур, особенно банковских систем стран СНГ».

По свидетельству собеседника, заявления об укреплении рубля — не более чем шоу. На фоне текущих событий реальная стоимость российской валюты в разы ниже официально озвученного курса.

«Противостояние России и Запада затянется надолго, а нам остается жить с этим и строить свою экономику. Не будем забывать, что Россия является нашим крупнейшим торговым партнером, а проживающих там азербайджанцев намного больше, чем это значится в официальной статистике», — резюмировал аналитик.