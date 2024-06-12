Министерство финансов Соединенных Штатов расширили список санкций против России.

Как передает Associated Press, в него вошли ряд китайских компаний, предположительно поддерживающих войну, проводимую Россией в Украине, а также компании и физические лица, сотрудничающие с российской стороной. Среди них также зарубежные финансовые структуры.

Всего с начала войны в Украине и по настоящее время официальный Вашингтон ввел ограничения против более чем 4000 компаний и частных лиц, зарегистрированных в России.

Директор Департамента санкционной политики и обеспечения соблюдения санкций США Аарон Форсберг, заявил, что список санкций все время надо расширять, поскольку официальная Москва находит способ их обойти.