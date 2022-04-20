Довольно тревожная новость. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе состоявшейся 19 апреля встречи с президентом Владимиром Путиным в Ново-Огарëво заявил о необходимости рассмотреть возможность повышения эффективности деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Должен ещё раз отметить вашу исключительную роль в деле прекращения огня и военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. После этого российские миротворцы действуют в Нагорном Карабахе. Нужно отметить, что в целом, конечно же, деятельность российских миротворцев обеспечивает безопасность. Представляется, нужно посмотреть, что можно сделать, чтобы деятельность миротворцев стала более эффективной», — сказал Пашинян.

Стоит напомнить, что ранее «Совет безопасности» под председательством «президента НКР» Араика Арутюняна принял решение направить официальное письмо Владимиру Путину, исходя из военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе и положений Трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. В письме говорилось, что со дня развёртывания российских миротворческих сил в целом они действуют с высокой эффективностью и выполняют возложенные на них задачи. Также содержалась просьба «пересмотреть нынешнюю численность российских миротворцев и количество обслуживающих их средств и, соответственно, увеличить число военнослужащих и военной техники России в НКР».

Сепаратисты выражаются более конкретно. Но что следует из слов Пашиняна? Что это еще за «более эффективная деятельность миротворцев» в его понимании? В понимании Азербайджана это должно выразиться в полном выводе из Карабаха всех вооруженных армян. Вот что давно должны были сделать миротворцы в своей временной зоне ответственности с учетом того, что с окончания войны минуло уже почти полтора года. Но Пашинян, судя по всему, имеет в виду совершенно другое. И скорее всего, нечто близкое к тому, о чем мечтает Араик. В состоянии ли Москва пойти навстречу этим просьбам армян и, например, увеличить численность своего безмандатного контингента в Карабахском регионе Азербайджана? Что сможет ответить на это Баку? И окажет ли нам поддержку Анкара при возникновении такой опасности, чтобы предотвратить ее?

Своими мыслями на этот счет поделился с # известный политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

— Армяне много чего хотят. Но, слава Богу, от их «хотелок» мало что зависит. РМК дислоцирован в азербайджанском Карабахе. Его численность, вооружение, сроки пребывания конкретно указаны в Трехстороннем заявлении от ноября 2020 года. Обращение армян — всего лишь повод для Москвы начать со временем диалог с Баку на предмет продления сроков и мандата пребывания РМК после оговоренного пятилетнего срока. Но решение будет принимать Азербайджан, а не Армения и какие-то там араики и пр.

Принимая во внимание тот факт, что из-за вторжения в Украину в настоящее время Москва для пополнения изрядно потрепанной армейской группировки снимает с зарубежных баз свои военные контингенты, наращивание состава РМК представляется невозможным. Разве что Армения направит в Украину вдвое большее количество своих солдат и офицеров в поддержку России. Но это не рискнул сделать даже белорусский Лукашенко, а тем более не решится прозападный Пашинян. Так что, никакой реальной опасности по РМК нет и в ближайшее время не ожидается, чтобы обращаться за поддержкой к братской Турции. Напротив, трудное положение России в связи с санкциями и изоляцией из-за вторжения в Украину вынуждает Москву вести себя более вежливо и осмотрительно как с Турцией, так и с Азербайджаном, тогда как значение Армении, а тем более каких-то самозванцев из числа карабахских армян, несущественно.