Дефицит воды в Азербайджане будет постепенно усиливаться.

Об этом вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ирада Гусейнова сказала на восьмом заседании комиссии по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА).

По ее словам, дефицит воды негативно сказывается на охране биоразнообразия: «Ежегодное увеличение опустынивания вызывает большое беспокойство и в связи с этим принимаются определенные меры. Считаю, что соответствующие структуры должны объединить усилия по предотвращению дефицита воды, Азербайджан должен предпринять шаги для сохранения биоразнообразия».