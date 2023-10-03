В течении тридцати лет мы шли к этой великой победе шаг за шагом: да, только после тридцати лет, наконец-то, Азербайджану удалось обеспечить собственную территориальную целостность и суверенитет в оккупированных армянами территориях.

Теперь остается ждать реакции крупных государств мира и региона, в целом, всего «мирового сообщества» на эти военные успехи Азербайджана. Всем больно уж интересно: как они будут «переваривать» последние успехи Азербайджана и конец тридцатилетней карабахской войны, в нагнетании которой они играли отнюдь не последнюю роль?

Сперва пару слов скажем о России и российском факторе. Сейчас отношения между Россией и Арменией находятся в критическом состоянии, по той простой причине, что в течении последних тридцати лет, начиная с 2020 года, Россия впервые не вмешалась в военное столкновение между Баку и Ереваном, она в последние три года проявила относительный военный нейтралитет.

А так за все эти годы армяне привыкли к тому, что Россия поддерживает Армению не только политически и дипломатически, но и еще военным образом. Неслучайно, что армянский премьер так старался добиться участия сил ОДКБ в военном конфликте между Азербайджаном и Арменией. Но из этой военно-политической затеи армянского лидера ничего не вышло: Кремль старался соблюдать относительный нейтралитет, т.к. не было никакого повода для вмешательства сил ОДКБ в конфликт между Баку и Ереваном, потому что в течении последних военных кампаний, вообще, за всю историю Карабахской войны, Азербайджан не выходил за пределы своих законных и суверенных территорий и границ…

В своих статьях мы постоянно писали, что, друзья, не торопитесь, рано или поздно возникнет весьма серьезная трещина в отношениях Москвы и Еревана.

Во-первых, по той простой причине, что армяне требуют, чтобы Москва свою южнокавказскую политику полностью подчиняла их интересам. Но Россия является крупной державой, она имеет собственные интересы в кавказском регионе, которые вовсе не ограничиваются интересами Армении, т.к. Азербайджан, как самое богатое и сильное государство региона играет для Москвы отнюдь не последнюю роль.

Плюс, надо отметить, что после длительных контактов и поисков Баку, наконец-то, удалось выяснить и определить главное направление российской южнокавказской геополитики: Кремль заинтересован в том, чтобы его бывшие сателлиты не искали себе место под «натовским зонтиком», поэтому требует от бывших советских республик как можно больше минимизировать свою интеграционную политику в отношении НАТО.

Баку согласился с подобным положением дел: он не только минимизировал свои отношения с НАТО, плюс, став нейтральным государством в военном плане, присоединился к Движению Неприсоединения. Надо заметить, что Баку почти ничего не потерял, т.к. у НАТО пока нет серьезных намерений по поводу трех южнокавказских постсоветских государств.

Плюс, строя военные отношения с братской и соседней Турцией, Азербайджан, можно сказать, заимствует всю натовскую оборонную систему, строит свою армию по натовским принципам и стандартам.

Во-вторых, было понятно, что в случае жесткого противостояния между Западом и Россией, первый будет требовать от Еревана, наконец-то, сделать необходимый геополитический выбор. Такое произошло после украинской войны.

США и их союзники сперва оказывали давление на Грузию, требуя от нее сделать более четкий и однозначный геополитический выбор, фактически открыть «второй фронт» против России. Но «политические дети» Б.Иванишвили не пошли на подобные геополитические авантюры Запада, т.к. еще не забыты уроки последней грузинско-российской войны: в течении одного дня российские войска почти были у ворот грузинского Тбилиси.

Да, Грузия вовсе не Украина. Тут географические и демографические факторы, в том числе, военные ресурсы не те – Грузия в буквальном смысле слова, маленькая страна.

Плюс, у грузинских властей были и иные политические мотивы: Европейский Союз, в отличие от Украины и Молдовы, не наделил Грузию статусом «государства –кандидата в члены ЕС».

В начале года ходили слухи о том, что якобы ЕС пересмотрит вопрос о Грузии осенью этого года. Но наблюдения показывают, что у грузинских властей совсем иные намерения – они собираются пересмотреть свои отношения с Западом и Россией.

«Дети Иванишвили» грозят импичментом президенту Соломе Зурабишвили, которая является фактически единственным западником на политическом олимпе Грузии.

Грузинские власти не смущает и не останавливает даже такое важное обстоятельство, что согласно самым последним соцопросам, почти 62 процента опрошенных, выступают против импичмента грузинского президента…

В Армении теперь наблюдается иная ситуация. Такое впечатление, что центр тяжести западной политики перемещается в этот регион. Теперь США требуют смены геополитической ориентации у Еревана. Надо сказать, что в отличие от грузинских властей, Никол Пашинян более внимателен к требованиям своих политических патронов, которые фактически привели его к власти.

В таком случае, вовсе неслучайно, что взоры Кремля вновь обращены на Баку. На днях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы своих миротворцев Россия отныне будет обсуждать только с Азербайджаном. Но не думается, что подобным образом Москве удастся продлить срок пребывания миротворцев в Азербайджане. Не только Баку, но и Анкара в недавнем прошлом напомнила Москве, что она к 2025 году должна вывести своих миротворцев с территории Азербайджана.

Что касается самых последних попыток США и Франции — они никак не угомонятся. Особенно, старается Париж. Возможно, тут есть иные мотивы: в последнее время международный авторитет Франции падает, против нее настроены страны «черного континента» — Африки, т.к. по самым последним сведениям, три африканских государства требуют от Франции вывода своих войск с их территорий. Поэтому Париж занят поисками новых «политических сестриц». Напомним, что еще президент Николя Саркози называл Армению «младшей сестрой» Франции.

Но пока из попыток Парижа как-то помочь «своей сестричке» — Армении никакого толка нет. СБ ООН не только не принял никакую резолюцию против Азербайджана, даже его наблюдательная миссия, на днях посетившая бывший Нагорный Карабах, заявила, что к армянам со стороны Баку никакого давления не наблюдается.

Ходят слухи о том, что США и Франция хотят открыть военные базы в Армении. Заметим, что Ереван пока является членом СНГ и ЕАЭС, самое главное, членом ОДКБ. Поэтому геополитический шпагат Армении вряд ли так быстро состоится. Но тут есть два обстоятельства. Во-первых, США имеют в Армении самое большое посольство, число сотрудников которого близко к двум тысячам. Предполагается, что основная часть сотрудников американского посольства вовсе не дипломаты. Что касается европейской миссии в Армении, которую возглавляет Франция, она также в основном состоит из представителей французской полиции.

Поэтому взоры политических наблюдателей теперь обращены на Гранаду, где через пару дней состоится обсуждение бывшей карабахской проблемы. Некоторые аналитики не отрицают, что в Гранаде может быть подписан мирный договор между Баку и Ереваном. Но мы бы не поторопились с выводами. Во-первых, встреча в Гранаде никакого особого статуса не имеет. Во-вторых, что касается возможного давления на Баку, не стоит забывать одно важное обстоятельство: какие претензии может предъявлять нам Испания, которая в считанные дни расправилась с каталонским сепаратизмом, и европейские страны, которые поддержали ее?