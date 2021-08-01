«Разгул стихии в братской стране глубоко нас потряс», — сказал # председатель Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса Садиг Гурбанов.

Пожары нанесли серьезный урон экологии и окружающей среде, заметил он, пострадали населенные пункты, имеются человеческие жертвы. Пользуясь возможностью, выражаю свои глубочайшие соболезнования нашим дорогим братьям в связи с этой трагедией».

По словам собеседника, бушующие в Турции сильные лесные пожары нанесли серьезный ущерб экологии региона. Уничтожена растительность, выжжен верхний почвенный слой, погибли различные виды животных и растений. Все это серьезный удар по экосистеме и экологической ситуации в нашем регионе. Бедствие, сопряженное с гибелью эндемичных видов растений и животных, уничтожением природных ресурсов в Турции должно быть в центре внимания международных экологических организаций, уверен Гурбанов, поскольку сегодня глобальное изменение климата — одна из главных проблем человечества:

«В условиях надвигающихся природных катаклизмов защита экологии и окружающей среды, увеличение площади зеленых насаждений и лесов, выживание нашей флоры и фауны – все это центральные задачи, стоящие перед мировым сообществом. В довесок этому, существующие международные конвенции по биоразнообразию, Рамсарские, Бернские и другие международные документы определяют защиту окружающей среды основной задачей международного сообщества».

Государство и народ Азербайджана поддерживают братскую Турцию в эти тяжелые дни, сказал парламентарий:

«Мы приложим все возможные усилия для обуздания стихии, поскольку это наш долг перед человечностью и братством. Однако международные экологические организации и мировое сообщество тоже должны протянуть руку помощи, учитывая всю остроту сложившейся ситуации. Предотвращение выгорания лесных полос, уничтожения богатой флоры и фауны в Турции станет большим вкладом в защиту окружающей среды не только в отдельно взятой стране, но в масштабах всего мира».

Напомним, что первая группа сотрудников МЧС Азербайджана отбыла позавчера в Турцию для тушения лесных пожаров. Всего на борьбу со стихийным бедствием будут направлены 500 азербайджанских пожарных. В состоянии готовности находятся для отправки в Турцию еще 400 пожарных, два вертолета и более 50 единиц другой техники, сообщили в ведомстве.

Пожары начались 28 июля с возгорания недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. К нему, по предварительным данным, привела установившаяся в регионе сильная жара. Позднее стало известно, что горят леса близ Мармариса в провинции Мугла на юго-западном побережье страны. Пожары зафиксированы в общей сложности в семи регионах страны. Тушить леса помогает российская авиация — три специальных самолета Бе-200. Министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли заявил, что пострадали более 180 человек.

Чтобы потушить огонь, власти использовали несколько десятков единиц техники и задействовали больше четырех тысяч пожарных. Помощь Турции оказали, в частности, Россия, Украина и Азербайджан.