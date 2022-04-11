Советник главы Офиса президента РУ и военный эксперт Алексей Арестович назвал несколько признаков того, что президент России Владимир Путин уже готов закончить войну в Украине. Об этом сообщает УНИАН.

«Они хотят закончить войну, потому что сочетание поражений на поле боя и санкций, которые ломают хребет их экономики, ставит под вопрос социально-политическое положение внутри самой Российской Федерации», – заявил Арестович.

Он отметил, что россияне проиграли на шести оперативных направлениях из восьми, среди прочего это стало понятно, когда в РФ объявили, что не хотели штурмовать Киев, а всего лишь отвлекали войска.

«Сейчас главная их забота — чтобы Путин приехал на встречу с Зеленским хоть с какой-нибудь силовой позицией. Хоть что-нибудь взять, Мариуполь, зону ООС, хоть какую-то серьезную угрозу создать, потому что там, где Путин — там победа, он не может себе позволить приехать тотально проиграв», — считает Арестович.

Советник Ермака также уверен — в своем проигрыше Путин готов обвинить свое окружение, сфальсифицировав заговор против себя.

«Пока у них иллюзия, что они могут взять Мариуполь, они могут окружить зону ООС, и он приедет торговаться о своем проигрыше, об условиях оформления своего проигрыша, но хотя бы не с таких позорных позиций, которые у него есть сейчас», — подчеркнул Арестович.

Очень интересная и в каком-то смысле даже воодушевляющая версия, хотя бы в плане возможности остановить кровопролитие, боевые действия. Но насколько прав Арестович в этом своем прогнозе? Хочется верить в его слова, но не может ли оказаться, что он сильно ошибается, и кремлевский диктатор всё еще не понимает, что пора останавливаться?

Своими мыслями на сей счет согласились поделиться с # известные эксперты.

Дмитро Золотухин, экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии (Киев):

— К сожалению, на мой взгляд, есть разница между «хочет закончить» и «может закончить».

Своими бездумными действиями и катастрофическими провалами в разведдеятельности на украинском направлении, Путин загнал себя в тупик.

Цену, которую он заплатил за свою глупую военную авантюру, теперь необходимо сбалансировать конкретными достижениями.

Достижения эти возможны исключительно на поле боя, поскольку все другие пути для него закрыты.

Общественное мнение в России требует «драться до конца». Это значит, Путину нужно из чего-то соорудить этот самый «конец», где он сможет поставить хотя бы точку с запятой.

Все элитные, наиболее боеспособные подразделения российской армии либо уничтожены, либо лишены боеспособности.

Но, как говорится, ещё много тех, кого «бабы ещё нарожали»

Силы вторжения возглавил Александр Дворников — бывший командующий российским контингентом в Сирии. Он известен своей тактикой избегания огневых контактов. Вместо этого он просто пытался сравнять сирийские города с землёй, не считаясь с мирным населением.

Поэтому, Арестович абсолютно прав. Но, развитие ситуации уже зависит не от Путина, который действует как крыса, загнанная в угол.

Все будет зависеть от того, готово ли мировое сообщество спокойно смотреть на то, как преданная собачка — Дворников уничтожает мирное население Украины, чтобы создать хоть какую-то иллюзию победы для своего хозяина.

Константин Эггерт, российский политический аналитик (Вильнюс):

— На самом деле никто не знает, что думает Путин, и какую информацию ему доставляют. Судя по всему, он осознал, что исходный план операции был катастрофическим, и именно поэтому он заменил командующего операцией. Более того, теперь мы хотя бы знаем, кто ею командует по-настоящему. Это генерал Дворников, который командовал группировкой в Сирии.

На мой взгляд, это означает только одно – что Путин будет готов пойти на любые меры, включая ковровые бомбардировки, если надо, и еще более массированные обстрелы, чтобы добиться своей цели, а именно, прокладывания сухопутного коридора из России в Крым, пусть даже через совершенно выжженную землю. Жертвы его при этом не остановят.

Нужно понимать, что 9 мая, в День победы, превращенный Путиным в главную дату всей тысячелетней истории России, он должен на Красной площади объявить о каких-то успехах, победах. И для этого в ближайшие недели будет сделано абсолютно всё. Поэтому я не был бы настолько уверен в том, что в ближайшее время Путин пойдет на какие-то переговоры. До сих пор переговоры шли для того, чтобы продемонстрировать (вполне в стиле Кремля), что в Москве сидят очень разумные, миролюбивые люди, которые просто хотят, чтобы выполнили их ультимативные условия.

Думаю, что в какой-то момент, конечно, Путину придется о чем-то договариваться, но я не уверен, что этот момент с его точки зрения настал. По крайней мере, назначение нового командующего скорее свидетельствует о том, что он готов пойти на дальнейшее обострение.