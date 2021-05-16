Эрдоган: мировое сообщество должно преподать урок Израилю

Состоялся телефонный разговор президентов Турции и Ирана Реджеба Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани, сообщает в воскресенье Управление по связям Администрации турецкого лидера.

Состоялся обмен мнениями по турецко-иранским связям и ситуации в Палестине, передает Анадолу.

Президент Эрдоган в беседе с иранским коллегой решительно осудил бесправие, чинимое Израилем на палестинских землях, в том числе удары по сектору Газа.

По его словам, позиция Анкары в вопросе поддержки Палестины останется решительной и неизменной.

Турецкий лидер заявил, что мировое сообщество должно преподать Израилю жесткий урок с целью сдерживания и недопущения ударов по Палестине.

Президент Эрдоган подчеркнул также необходимость объединения усилий исламских стран в вопросе Палестины.

| 2021-05-16T17:25:56+04:00 16 мая 2021, 17:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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