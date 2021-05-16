Эрдоган: мировое сообщество должно преподать урок Израилю

Состоялся телефонный разговор президентов Турции и Ирана Реджеба Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани, сообщает в воскресенье Управление по связям Администрации турецкого лидера.
Состоялся обмен мнениями по турецко-иранским связям и ситуации в Палестине, передает Анадолу.
Президент Эрдоган в беседе с иранским коллегой решительно осудил бесправие, чинимое Израилем на палестинских землях, в том числе удары по сектору Газа.
По его словам, позиция Анкары в вопросе поддержки Палестины останется решительной и неизменной.
Турецкий лидер заявил, что мировое сообщество должно преподать Израилю жесткий урок с целью сдерживания и недопущения ударов по Палестине.
Президент Эрдоган подчеркнул также необходимость объединения усилий исламских стран в вопросе Палестины.