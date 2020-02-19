Найти свою «золотую рыбку»: в Баку пройдет выставка для взыскательных эстетов

В художественной галерее Leyla Khazari 12 марта состоится открытие выставки «Al/Balıq», посвященной одному из самых загадочных и одновременно простых символов в человеческой истории. Сначала была рыба, по крайней мере, так утверждают многие традиционные верования и мифология. Как 12-й знак зодиака, рыбы знаменуют окончание одного цикла и начало следующего. Многие народы считали, что, умирая, душа человека переселяется в рыбу.

«Рыба – один из древнейших символов в изобразительном искусстве Азербайджана и всего мира, и хотелось бы провести параллель сквозь века, показав современное видение наших художников. Мало какой предмет сравним с рыбой по количеству и глубине смыслов, вкладываемых в него. Это создает колоссальный простор для творческой мысли и возможности реализации масштабных замыслов. Каждый из участвующих художников, представил именно ту «рыбу», которая отражает его творческие возможности и несет индивидуальный оттенок его личности. Насколько успешен это замысел — судить зрителю», — комментирует новую задумку галереи Leyla Khazari в интервью # куратор проекта Рустам Гусейнов.

Как говорит организатор выставки Лейла Кхазари, проект «Al/Balıq» представляет рыбную художественную тему для самого взыскательного эстета.

«Каждый может найти здесь свою «золотую рыбку». Монументальная каменная рыба, словно вырезанная из камня Гобустана, кубическая живопись с элементами традиционного орнамента, натюрморт, вызывающий мечту о кружке свежесваренного пива, гротескная стимпанковская скульптура, словно оживший персонаж сказки Михаила Салтыкова-Щедрина, суровые абшеронские рыбаки и волшебные кутумы в их сетях, словом это описать сложно, лучше увидеть самому», — говорит она.

Экспозицию составят работы известных азербайджанских мастеров: Гусейна Ахвердиева, Закира Гусейнова, Рашада Мехтиева, Рафаила Алиева, Пярвиза Гусейнова, Эмина Гахраманова, Гюнель Равиловой, Милены Набиевой и др.

По словам организаторов выставки, каждый художник покажет свое толкование этого символа.

Выставка продлится до 10 апреля.