20 мая в Shah Palace Hotel состоится церемония открытия художественной выставки «Азербайджанская национальная кухня» юных художников Галереи Искусств KamART, сообщает #.

Экспозиция выставки отражает разнообразие азербайджанской кухни: мясные блюда и выпечка, долма, шашлыки, молочные и мучные изделия, закуски, соленья и сладости, сиропы и варенья – интересные и красочные композиции, отражающие кухню разных регионов Азербайджана. Наряду с едой в картинах показана среда, в которой живет народ – интерьер дома, находящиеся там предметы обихода, посуда, ковры и скатерти, которыми они пользуются.

На иллюстрациях особо отражены используемые в кулинарии тандыр, печь, садж и мангал, оказавшие большое влияние на создание и развитие азербайджанской кухни.

Наряду с этим, в картины были включены и исторические памятники, принадлежащие разным регионам.

Автор идеи и куратор проекта – директор Галереи Камаля Джафарзаде. В проекте приняли участие и консультировали работы авторов такие профессионалы, как Заслуженный деятель культуры Азербайджана Тахир Амирасланов, известный специалист в области кулинарии, Заслуженный художник Азербайджана Рашад Джабаров и известный художник, лауреат международных проектов Самир Гафаров.

Эта же выставка под названием «Азербайджанская кухня» была представлена 16-17 марта этого года в Токио при поддержке посольства Азербайджана в Японии и вызвала большой интерес японцев.

Экспозиция бакинской выставки состоит из 55 работ на холстах от 26 авторов. На выставке также будет представлен каталог с работами экспозиции.

Цель выставки – привлечение внимания к культурному наследию и кулинарным традициям Азербайджана и поддержка талантливых юных художников.

Выставка продлится до 21 мая.