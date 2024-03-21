В Root K Contemporary в Токио прошло открытие выставки « Азербайджанская кухня» 15 юных авторов Галереи Искусств KamART при поддержке посольства Азербайджана в Японии, сообщает #.

На открытии выступил с речью чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде. На выставке присутствовали известные японские деятели культуры Майк о Кикучи, Матсуи Кумико, Юко Т анигучи, КатсуёшиТанака, Ичико Камеяма, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Японии Сабр Есимбеков, атташе посольства республики Таджикистан в Японии Салохиддин Ибодов, а также другие представители дипломатического корпуса.

В экспозицию выставки вошло 32 полотна на холстах от молодых талантливых художников. Многие участники выставки являются победителями и призерами национальных и международных художественных конкурсов. Цель выставки – привлечение внимания к культурному наследию и кулинарным традициям Азербайджана и поддержка талантливых юных художников.

Экспозиция дала красочную картину и общее представление о кухне Азербайджана ― одной из самых интересных самобытных кулинарных традиций мира, которая базируется на вековых традициях и славится своими оригинальными блюдами. Красочные композиции молодых талантов, как неповторимые блюда азербайджанской кухни у самых искушенных гурманов, вызвали большой интерес у посетителей выставки. Яркое впечатление гостей от выставки вызвали картины, посвященные традиционным блюдам ― кулинарной гордости и наследия Азербайджана.