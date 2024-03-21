В Root K Contemporary в Токио прошло открытие выставки «
На открытии выступил с речью чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде. На выставке присутствовали известные японские деятели культуры Майк
В экспозицию выставки вошло 32 полотна на холстах от молодых талантливых художников. Многие участники выставки являются победителями и призерами национальных и международных художественных конкурсов. Цель выставки – привлечение внимания к культурному наследию и кулинарным традициям Азербайджана и поддержка талантливых юных художников.
Экспозиция дала красочную картину и общее представление о кухне Азербайджана ― одной из самых интересных самобытных кулинарных традиций мира, которая базируется на вековых традициях и славится своими оригинальными блюдами. Красочные композиции молодых талантов, как неповторимые блюда азербайджанской кухни у самых искушенных гурманов, вызвали большой интерес у посетителей выставки. Яркое впечатление гостей от выставки вызвали картины, посвященные традиционным блюдам ― кулинарной гордости и наследия Азербайджана.