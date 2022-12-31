Представитель Азербайджана на конкурсе «Евровидение» Надир Рустамли представил новую песню, которую он планировал выпустить несколько лет назад.

Как сообщили # в пресс-службе исполнителя, слова композиции «İzin qalacaq» принадлежат продюссеру Надира Рустамли Азеру, а музыка написана самим музыкантом.

Харизматичная звезда также поделился мыслями о своем новом проекте:

«Моя новая песня «İzin qalacaq» представлена вашему вниманию. Наконец-то я могу поделиться с вами песней, которую написал еще в 2019 году. В последний день уходящего 2022 года я хочу поделиться с вами своим творением, и оставить уходящий год с этой песней»- сказал музыкант.

Послушать новый трек можно здесь: