Более 100 рейсов были задержаны или отменены в субботу утром в трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 7:39 мск субботы, в аэропорту Внуково было задержано 10 рейсов и еще 34 отменены. В Домодедово 3 рейса задержали, 16 отменили, а в Шереметьево было задержано 14 рейсов и еще 30 отменено.

24 февраля Россия вторглась в Украину, что стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Евросоюз официально закрыл воздушное пространство для российских авиакомпаний, к ним также присоединились США, Великобритания и ряд других стран.