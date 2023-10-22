Франция рассчитывает вывезти из опасной зоны своих граждан, проживающих в секторе Газа, а также выступает за отправку гуманитарной помощи в этот район. Об этом заявила министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

«Мы постоянно поддерживаем контакт с семьями французов, находящихся в Газе. Там около ста французов и членов их семей. Мы сделаем все, чтобы они смогли выйти из этой опасной зоны, где продолжаются бомбардировки», — сказала она в интервью газете La Tribune.

Впрочем, оказать помощь с вывозом соотечественников Париж рассчитывает лишь тогда, когда наладится стабильный проход через пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и начнет беспрепятственно поступать гуманитарная помощь. А для этого, подчеркивает Колонна, следует обеспечить «гуманитарное перемирие» и стабильную координацию с властями Египта.