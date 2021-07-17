Осмелевший от поддержки США и Франции тон и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна приобрел стальные ноты. Так, комментируя ситуацию на армяно-азербайджанской границе, Пашинян заявил, что официальный Баку имеет территориальные претензии не только к Армении.

По словам Пашиняна, Азербайджан имеет территориальные претензии к большинству своих соседей. «Сейчас они говорят о Западном Азербайджане, не знаю, Южном Азербайджане, северо-восточном… и т.д. Список «Азербайджанов» очень широкой, и я думаю, что это угроза не только для Армении, но и безопасности региона», — отметил он.

Пашинян также заявил, что достаточно посмотреть школьные учебники в Азербайджане, чтобы понять, что агрессивная политика Азербайджана касается не только Армении, но и других соседей. Также он напомнил, что в Парк трофеев в Баку водят на экскурсии детей.

Воспользовавшись разногласиями по карабахскому вопросу между Россией с одной стороны, США и Францией – с другой, Пашинян решил вновь поставить на кон будущую судьбу Армении, не понимая, что этим его страна стала заложником опасной ситуации.

Территориальные претензии к соседям выдвигает Армения. 30-летняя оккупация азербайджанских территорий и соответствующие резолюции международных организаций демонстрируют этот факт, который изначально отрицается Ереваном. Хочется по этому поводу спросить у Пашиняна – а чья подпись стоит под Трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, России и Армении?

Поставив подпись под этим документом, Пашинян уже официально признал, что Армения была страной, державшей под оккупацией азербайджанские территории. Даже ныне заигрывающие с Пашиняном власти США и Франции на официальном уровне признали территориальную целостность Азербайджана.

И не нужно искать соринку в чужом глазу, не вынув бревна из своего. Армянские учебники по истории утверждают, что Карабах и Нахчыван являются «исконно армянскими» территориями. И это армянское общество живет грезами о мифической «Великой Армении», куда входит чуть ли не вся наша планета.

Время показало, что Армения ничего кроме лишений не получила от карабахской авантюры. Сейчас актуальным стал вопрос самого существования Армении как государства. Но, как показывают события, представители «самого древнего и цивилизованного народа» утратили даже то чувство реальности, в которое их привел железный кулак Азербайджана. Видимо эту терапию необходимо время от времени повторять…