На территории Азербайджана ожидается изменение погодных условий

4 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью на полуострове дожди, местами интенсивного характера.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, будет наблюдаться северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-14, днем 16-19 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы — 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 70-80%.

4 ноября в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, в северных и восточных районах возможны ливни. Ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 16-20, в горах ночью 3-8, днем 14-18 градусов тепла.

После сохранявшейся несколько дней умеренной погоды 4 ноября на территории страны ожидается изменение погодных условий. Сначала в северных и восточных районах, а с вечера 5 ноября и до полудня 7 ноября в большинстве районов ожидаются грозы, временами дожди, местами ливневого характера, в горных местностях может выпасть снег. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 4-7 градусов. Повысится уровень воды в реках, в некоторых горных реках возможны кратковременные разливы и сели.