На сегодняшний день в Азербайджане более 200 тыс. граждан вакцинированы от COVID-19

В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» в стране поэтапно продолжается процесс вакцинации.

Как сообщили Report в Минздраве, в соответствии со стратегией, на данном этапе вакцинируются лица в возрасте 50 лет и старше.

«По данным на 23 февраля, уже более 200 тыс. граждан вакцинированы против COVID-19. Мы призываем граждан активно участвовать в процессе вакцинации. В частности приглашаем на вакцинацию от COVID-19 лиц старше 50 лет, страдающих от сахарного диабета», — сообщили в министерстве.

| 2021-02-23T13:34:25+04:00 23 февраля 2021, 14:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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