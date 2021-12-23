Директор Национального музея Азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви НАНА, академик Рафаэль Гусейнов направил руководству музея Виктории и Альберта письмо по поводу искажений, допущенных в связи с Низами Гянджеви на сайте музея.

Как сообщили АПА из НАНА, в письме в связи с тем, что на сайте музея Виктории и Альберта Низами Гянджеви представлен как иранский поэт, а Ширин из поэмы «Хосров и Ширин» представлена армянкой, отмечается, что представление Низами Гянджеви иранским, персидским поэтом, азербайджанский народ воспринимает это как проявление неуважение не только к родному поэту, но и к неотъемлемой части своей Родины — Гянджи.

Отмечено, что Низами Гянджеви — азербайджанский поэт, родом из Гянджи, по национальности Азербайджанский тюрок, и обо всем этом он открыто заявляет в «Хамсе».

Также было отмечено, что представление Ширин в произведении Низами Гянджеви «Хосров и Ширин» правительницей Армении также является искажением исторической правды. Подчеркивается, что Эрмэн или Эрмэнземин, о которых упоминается в этой поэме, вовсе не Армения, как это ошибочно написано.

Автор письма просит удалить с сайта музея материалы в связи с Низами Гянджеви, вызывающие споры и беспокойства, внести соответствующие коррективы в экспозицию.