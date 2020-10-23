На освобожденных территориях ставку нужно делать на инновационные технологии, а не на добычу природных ресурсов

На протяжении всего периода оккупации азербайджанских земель армянская сторона безжалостно эксплуатировала многочисленные природные ресурсы, расположенные на этих территориях. Ущерб еще предстоит оценить, и сейчас, как подчеркивают специалисты, необходимо изучить состояние месторождений полезных ископаемых на освобожденных территориях. Надо подсчитать оставшиеся запасы и установить масштаб нанесенного ущерба.

Некоторые эксперты отмечают, что благодаря месторождениям полезных ископаемых в освобожденных и пока еще освобождаемых от армянской оккупации районах можно будет существенно увеличить потенциал экспорта минеральных ресурсов. В этих районах находятся месторождения золота, серебра, железа, цинка, меди, гранита, мрамора и других полезных ископаемых.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что наш народ не сомневается в том, что мы вернем все наши земли. Потому неудивительно, что уже обсуждаются восстановительные работы, экономические перспективы данных регионов, в частности — перспективы использования находящихся там природных ресурсов.

Он отметил, что восстановление Карабаха и прилегающих к нему районов, находившихся под оккупацией, потребует порядка 20 миллиардов долларов. «Мы можем получить немалую долю этих средств за счет реализации сырья, в первую очередь нефти и золота. Но в любом случае сначала нужно решить немало задач, и в первую очередь — разминировать территории»,–говорит эксперт.

По словам Агаева, армяне долгое время пополняли свои резервы за счет полезных ископаемых, добываемых на оккупированных территориях. В результате этих действий нам был нанесен большой экономический ущерб.

«Если говорить об эксплуатации Азербайджаном месторождений на освобожденных территориях и последующем экспорте полезных ископаемых, то надо делать это не в ущерб экологии, в соответствии с международными стандартами.

Для этого тоже понадобятся средства. Сначала придется много вложить, и только потом рассчитывать на прибыль. Делать ставку на месторождения сейчас не стоит. На этих территориях нет ликвидного товара, который можно быстро продать и пустить средства на восстановление. На сегодняшний день надо уделять внимание не столько добыче полезных ископаемых, сколько развитию в данных зонах сельского хозяйства, в частности виноградарства», – отметил он.

Как говорит Агаев, нужно вывести формулу оценки ущерба, нанесенного в результате эксплуатации оккупантами азербайджанских месторождений полезных ископаемых. Сложно сказать, что осталось через тридцать лет. Экспертная группа международных структур проведет мониторинг, сравнив состояние до и после оккупации.

«После этого через международные организации Азербайджан может потребовать компенсацию у Армении. Это обычная практика, вспомним хотя бы события Второй мировой войны, когда пострадавшие страны требовали компенсации у стран-агрессоров», – сказал эксперт.

Экономист Натиг Джафарли отметил, что деоккупация азербайджанских земель, безусловно, будет способствовать экономическому росту Азербайджана. Конечно, это станет возможным при правильном подходе. Есть большой потенциал и у аграрного сектора, и у туризма, и у добычи полезных ископаемых – все это традиционные секторы экономики Азербайджана. Их надо развивать после очистки территорий от следов войны.

«Но, если говорить о добыче полезных ископаемых, то не должна делаться ставка исключительно на эту отрасль. Это может быть дополнением, хорошим бонусом. Ведь, мы и так страдаем от ресурсной экономики. К тому же, если брать, например, добычу золота, там нет таких больших запасов, чтобы обеспечить многомиллиардные инвестиции в этот регион. Для восстановления Нагорного Карабаха и семи районов, которые мы сейчас освобождаем, нужны десятки миллиардов долларов. Конечно, природные ресурсы освобожденных территорий очень важны, но фундаментом для роста экономики Азербайджана, в целом, и освобожденных территорий, в частности, должны быть инновационные технологии, новая экономическая модель», – говорит Джафарли.

По словам экономиста, мировые эксперты подчеркивают, что легче и дешевле создавать с нуля экономическую модель, чем реформировать старую. У нас есть шанс при правильном научном подходе создать на освобожденных территориях такие населенные пункты, которые могут стать моделью для всего остального Азербайджана.

Что касается компенсации за нанесенный Арменией в результате оккупации азербайджанских земель ущерб, то, как говорит Джафарли, юридически это возможно. Но данный процесс может занять десятилетия.

«В некоторых странах до сих пор идут судебные процессы по поводу компенсации ущерба, причиненного во Второй мировой войне. Недавно Ротшильды предъявили иск Австрии по поводу активов, которые они потеряли в тот период. И в случае с Арменией нам надо подавать иски, грамотно составлять документы, работать с международными юридическими центрами. Но надеться на получение компенсации, за счет которой мы сможем восстановить регионы, бывшие под оккупацией, особо не стоит. Во-первых, как я уже сказал, такие дела часто тянутся очень долгое время, во-вторых, Армения — страна с бедной экономикой», – говорит эксперт.

Больше шансов получить компенсации по гражданским искам. И сейчас в этом направлении, по словам Джафарли, многое делается. Азербайджанские граждане, чьи дома были разрушены в результате атак армянской стороны, подают коллективные иски в Европейский суд по правам человека. Прецеденты имеются, так что есть вероятность, что люди добьются справедливости. Но тут речь идет о суммах, которые смогут решить конкретные проблемы конкретных людей.