Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) осуждает незаконную эксплуатацию Арменией природных ресурсов в Карабахском регионе Азербайджана, проводимую вопреки трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года.

Кроме того, эта незаконная разработка месторождений полезных ископаемых ведется с нарушением экологических стандартов, что также вызывает серьезную озабоченность, отмечает ОИС.

В заявлении ОИС также высоко оцениваются усилия Азербайджана по решению всех вопросов путем диалога.

Ссылаясь на резолюцию, принятую Советом министров иностранных дел ОИС на его 48-й сессии, состоявшейся в Исламабаде (Пакистан) 22-23 марта 2022 года, Генеральный секретариат призывает к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ друг друга.