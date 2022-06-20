Заур Зейналов назначен советником министра экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В пресс-службе Минэкологии подтвердили данную информацию.

Ранее он занимал различные руководящие должности в отечественных и международных компаниях. З.Зейналов имеет опыт работы в области правовых и государственных отношений, экологических проектов и возобновляемых источников энергии.

«З.Зейналов получил в Индианском университете степень магистра в области государственного управления по специальности «экологическая политика и управление природными ресурсами», — сообщили в ведомстве.