Заур Зейналов назначен советником министра экологии и природных ресурсов Азербайджана.
В пресс-службе Минэкологии подтвердили данную информацию.
Ранее он занимал различные руководящие должности в отечественных и международных компаниях. З.Зейналов имеет опыт работы в области правовых и государственных отношений, экологических проектов и возобновляемых источников энергии.
«З.Зейналов получил в Индианском университете степень магистра в области государственного управления по специальности «экологическая политика и управление природными ресурсами», — сообщили в ведомстве.