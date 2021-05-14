На освобожденных территориях предлагается создать биосферный резерват

Освобожденные территории нашей страны истерзаны войной и окружающей среде данного края вследствие вандализма оккупационных сил был нанесен огромный ущерб. Сейчас со стороны Министерства экологии и природных ресурсов предпринимаются меры по восстановлению там некоторых видов фауны. В этой сфере разработаны конкретные предложения, есть планы, которые будут полномасштабно осуществляться после разминирования территорий.

Так, в планах выпуск джейранов в Карабахе. Опыт реинтродукции этих животных в стране уже есть. Несколько лет назад они были выпущены из Ширванского национального парка на равнину Аджинохур.

Что касается восстановления ихтиофауны в данной местности, то в Губадлинском районе Министерством экологии было проведено мероприятие по выпуску ручьевой форели, которая находится в Красной Книге, в реки Хякяри и Баргюшад вблизи села Гилиджан. Ранее в Зангеланском районе в реку была выпущена радужная форель.

Директор центра исследований биологических ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов Мехман Ахундов в беседе с # отметил, что они продолжат планомерно осуществлять меры, направленные на улучшение состояния ихтиофауны.

«Но надо учитывать, что часть рек, протекающих на данной территории, протекают сначала по территории Армении, где расположено много разных производств по обогащению меди, молибдена и т.д. В реки сбрасываются отходы этих предприятий, а также сельскохозяйственные отходы, что не может не влиять отрицательно на состояние рек и их обитателей», – сказал он.

Глава общественного объединения защиты животных Азер Гараев в свою очередь подчеркнул, что то, что многострадальная земля Карабаха, наконец, вернулась домой, является важнейшим событием в новейшей истории Азербайджана.

«Говоря о восстановлении природы в Карабахе, хочу подчеркнуть, что когда я смотрел открытие фестиваля Хары бюльбюль в Шуше, меня буквально заворожили пейзажи этой местности. Они изумительны. Даже на кадрах с высоты птичьего полета видно, насколько величественна и всемогуща природа данного края, несмотря на все, что ей пришлось испытать», – говорит он.

По словам Гараева, сейчас природоохранные структуры работают над анализом ситуации, и если там исчез какой-то вид представителей фауны за годы оккупации, который не подлежит естественному восстановлению, то нужно подумать о его реинтродукции. Речь о видах, которые населяли эту местность и населяли ее не так давно. В целом же, важно дать дикой природе покой, и она восстановится – а быстро или медленно, зависит от ситуации.

«Не всегда есть смысл вмешиваться в природу, ведь тогда может быть перекос, неправильное формирование, и хочу предостеречь именно от этого. Вообще, об этой теме надо говорить, так как сейчас больше говорится о восстановлении экономики, инфраструктуры, туризме в этом регионе, чем об охране природы», – считает эксперт.

Зоозащитник предлагает создать на этой территории биосферный резерват (заповедник), где охраняется все, в том числе вода и воздух. Это особо охраняемая природная территория, создаваемая для сохранения генофонда региона и природных экосистем. Таковых на территории страны пока нет, но уже реализуется проект по созданию Загатала-Балакенского биосферного резервата, срок реализации составляет четыре года. Такие заповедники существуют во многих странах, в том числе в России и Турции.

Если биосферный резерват будет создан в Карабахе, природе данного края, как подчеркивает Гараев, будет легче прийти в себя, а потом эти территории можно будет перевести в статус национальных парков, сделать там грамотное зонирование, и только после этого обсуждать развитие ограниченных видов человеческой хозяйственной деятельности.