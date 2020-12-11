На освобожденных территориях начаты работы по реставрации религиозных памятников и мечетей

По поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой группа специалистов приступила к работе над проектом восстановления на освобожденных территориях религиозных памятников и мечетей, разрушенных армянами.

Как сообщает АПА, в информации, распространенной Фондом Гейдара Алиева говорится, что глава австрийской компании «Atelier Erich Pummer GesmbH», архитектор Эрих Пуммер посетил Агдамскую мечеть и дал оценку её нынешнему состоянию.

Напомним, что Фонд Гейдара Алиева приступил к реализации проекта по восстановлению религиозных памятников и мечетей на территории Карабаха, являющихся национальным достоянием азербайджанского народа. В рамках проекта с участием местных и зарубежных специалистов будут выполнены работы по восстановлению, консервации и реконструкции наших святынь в регионе. Уже начаты соответствующие работы по восстановлению религиозных мест поклонения в Шушинском и Агдамском районах, разрушенных в годы оккупации.