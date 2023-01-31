После Отечественной войны на освобожденных территориях было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 63 тысяч гектаров.

Как передает АПА, об этом заявил председатель Правления Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Он сообщил, что в общей сложности было обезврежено 80 тысяч 958 мин и неразорвавшихся боеприпасов: «После победы нашей славной армии в Отечественной войне ANAMA ведет активную работу по очистке освобожденных от оккупации и пострадавших от войны территорий от мин, неразорвавшихся боеприпасов, взрывоопасных устройств».