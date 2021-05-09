На границе с Арменией начала действовать еще одна воинская часть

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 9 мая на территории Губадлинского района на государственной границе с Арменией приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть.

На церемонии, организованной по этому случаю, выступил заместитель начальника ГПС, генерал-лейтенант Азад Алекперов, который передал личному составу поздравления начальника ГПС, генерал-полковника Эльчина Гулиева.

После перерезания ленты, символизирующей открытие новой воинской части, участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными в воинской части для организации службы.

В завершении мероприятия были награждены отличившиеся военнослужащие.