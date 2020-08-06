На грани банкротства: не все дома торжеств переживут пандемию

Несмотря на смягчение карантинного режима, ряд запретов сохраняется до конца месяца. В частности, по-прежнему запрещено проведение свадеб, а именно благодаря им зарабатывали многочисленные дома торжеств.

Сейчас из-за сложившейся ситуации в связи с пандемией коронавируса дома торжеств находятся на грани банкротства. Не проводятся не только свадьбы, но и любые другие массовые мероприятия, такие как дни рождения.

Государство оказало домам торжеств помощь, но, как говорят владельцы данных объектов, они получали ее только в течение двух месяцев.

Напомним, что в связи с карантинными мерами, принятыми из-за пандемии, с середины марта в стране запрещено проведение массовых мероприятий. Сейчас владельцы и работники домов торжеств надеются на то, что осенью смогут возобновить свою работу, если, конечно, удержатся на плаву.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил «Зеркало», что государство вынудило дома торжеств закрыться на несколько месяцев, а значит должно компенсировать им неполученную прибыль. Компенсацию, по его мнению, следовало бы производить, учитывая налоговую декларацию дома торжеств за прошлый год. Но он подчеркнул, что государство самоустранилось.

Агаев считает, что работники домов торжеств уже давно должны были встать на учет в качестве безработных, если им не выплачивают зарплату в период простоя.

Как говорит эксперт, в стране функционирует боле 800 домов торжеств, и это довольно большая цифра.

«Согласно мировой статистике в среднем в год закрывается порядка 10% малых предприятий, и это в нормальной не кризисной ситуации. Так что, если такой процент данных заведений, а может и чуть больший, учитывая пандемию, закроется, это можно будет считать нормальным явлением»,– отметил он.

В тех же домах торжеств, которые продолжат свою работу, ожидать повышения стоимости услуг не стоит, ведь конкуренция будет еще больше.

«Некоторые считают, что свадьбы будут более скромными, чем раньше, но думаю, что все останется, как было до пандемии. У нас любят пышные церемонии, и многие готовы ради большой свадьбы даже залезть в долги. Гости будут охотно ходить по свадьбам, они соскучились по праздникам и торжествам и захотят как-то компенсировать многомесячное сидение дома»,–считает Агаев.

Экономист Натиг Джафарли отметил, что в нашей стране свадебный бизнес – большой сегмент ненефтяного сектора экономики. Он включает в себя и тех, кто предоставляют услуги фото и видео съемки, и тех, кто владеют салонами свадебной одежды, дизайнеров, цветочный бизнес и т.д. В этом секторе до пандемии работали десятки тысяч людей, но вот уже несколько месяцев они сидят без работы.

«Мне не особо нравится формат отечественных свадеб, когда зачастую цель была пригласить как можно больше народа и обставить все с максимальной помпезностью. На свадьбах даже невозможно пообщаться с теми, кто сидят за одним столом, настолько там шумно. Многие, получив приглашение на свадьбу, совсем не были этому рады. Хотелось бы, чтобы культура проведения свадеб начала меняться, и пример должны показать известные люди. Они моги бы стать образцом для подражания для некоторой части населения, и показали бы, что свадьба может быть одновременно простой и красивой. Однако к этому в нашей стране вероятно придут еще нескоро»,– отметил он.

Сейчас, по словам эксперта, стоит думать о текущем состоянии домов торжеств, которые три месяца не имеют средств к существованию. Они получили помощь только за два месяца.

Даже если в сентябре им, наконец, разрешат открыться, они все равно столкнутся с трудностями, так как, скорее всего им придется работать по новым правилам с учетом пандемии. А эти самые новые правила усложнят им работу и не позволят зарабатывать столько, сколько до закрытия в связи с карантином.

«Данные заведения зарабатывали на количестве гостей, если же по новым правилам оно будет существенно ограничено, у них будет меньше заработка. Повышать цены они вряд ли будут, так как тогда многие вообще перестанут ходить на свадьбы. Например,– говорит экономист,– если место будет стоить 100 манатов вместо прежних 50, то на двоих уже придется заплатить 200 плюс хотя бы манатов 50 сверху. Но 250 манатов для семьи за один вечер может быть слишком дорогим удовольствием».

Что касается закрытия домов торжеств, то, как отмечает Джафарли, в этом бизнесе есть свои подводные камни. Немало крупных домов торжеств принадлежат чиновникам, и они не закроются. Но могут уйти с рынка представители малого и среднего бизнеса, для которых этот бизнес является основным.