Число жертв лесных пожаров в штате Гавайи достигло 101.

Как передает # со ссылкой на CNN, об этом сообщил губернатор штата Джош Грин.

Как подчеркнул Грин, ожидается, что в ближайшие дни количество погибших будет расти. По его словам, спасатели продолжают поиски, к настоящему моменту опознаны лишь четыре жертвы.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Грин ранее сообщал, что ущерб от «крупнейшего стихийного бедствия» в истории штата оценивается в 6 млрд долларов США.