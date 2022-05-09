На Филиппинах проходят 9 мая всеобщие выборы. Телеканал PTV сообщает о высокой явке.

Избирательные участки открылись в 6 часов утра (1:00 мск) и закроются в 19:00 (14:00 мск).

65,7 млн филиппинцев выбирают не только главу государства, но и новых вице-президента, сенаторов, конгрессменов и тысячи других управленцев.

На пост президента республики претендуют 10 кандидатов.

Два основных претендента на пост — сын покойного диктатора Фердинанда Маркоса Фердинанд Маркос и вице-президент страны Лени Робредо.