На этой неделе в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 23 и 24 июля проведет в Азербайджане очередные выпускные (вступительные) экзамены.

Как сообщили во вторник Trend в ГЭЦ, экзамены будут проведены в 24 городах и районах республики.

Всего по стране для них отведено 149 экзаменационных зданий, 2286 экзаменационных залов. Для управления экзаменами назначено 149 общих экзаменационных руководителей, 385 экзаменационных руководителей, 3024 учителя — контролера, 298 сотрудников, которые будут осуществлять пропуск, 149 представителей в зданиях.

В экзаменах, которые будут проведены 23 июля предусматривается участие 16052, а 24 июля — 13 483 учеников, в целом в рамках экзаменов планируется участие 29 535 учеников (абитуриентов).