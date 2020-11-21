На дистанции: Баку присоединится к масштабной международной акции в новом формате

В Баку 29 ноября присоединится к масштабной международной просветительской акции «Географический диктант», сообщает #.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации В.В.Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

Организатор акции в Баку – Российский информационно-культурный центр сообщил, что в связи с карантинными ограничениями в нашей столице диктант пройдет в дистанционном формате – дистанционный Диктант.

Для участия в акции необходимо заполнить прилагаемую форму и отправить ее на электронный адрес event@aze.rs.gov.ru, после чего на электронный адрес участника будет направлена ссылка для прохождения дистанционного Диктанта.

Первые 15 минут отводятся на приветственное слово ведущего Диктанта, небольшую виртуальную викторину, объяснение правил и заполнение анкеты участника Диктанта, что является необходимым условием перехода к прохождению Диктанта. После заполнения участник переходит непосредственно к заданиям Диктанта, представленным в виде видеопрезентации, озвученной известными телеведущими, актерами и дикторами.

Время прохождения Диктанта — 45 минут. Отвечать на вопрос следует непосредственно после его озвучивания. На это будет отведено определенное время, которое высчитывается в зависимости от сложности задания. Пропустить вопрос и вернуться к нему позднее будет нельзя. В случае если участник не ответил на вопрос, он будет рассматриваться автоматической системой проверки как неправильный.

После завершения Диктанта каждый участник еще раз получает тринадцатизначный уникальный код, который используется для получения результатов. Результаты будут размещены на сайте http://dictant.rgo.ru. Каждому участнику, прошедшему дистанционный Диктант, организаторы выдают свидетельство об участии.

В 2019 году в Географическом диктанте приняли участие около 330 тысяч человек, более 100 тысяч написали Диктант онлайн. Географический диктант состоялся во всех регионах России, а также в 106 иностранных государствах. Свои знания по географии проверяли на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже на Международной космической станции. Лидерами по числу площадок среди зарубежных государств стали Украина — 22 площадки, Казахстан — 16, Турция и Республика Беларусь — по 9, Китай — 10 площадок.