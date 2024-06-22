Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф одобрил проведение новой масштабной антитеррористической кампании. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, передает ТАСС.

22 июня состоялось заседание центрального высшего комитета по реализации Национального плана действий — органа, который координирует антитеррористическую политику в стране с 2014 года. На встрече председательствовал премьер-министр, участвовали ключевые министры, а также руководители регионов, наиболее затронутых проблемой терроризма.

«Премьер-министр одобрил проведение обновленной и более активной национальной контртеррористической кампании, дав старт операции Azm-e-Istehkam («Решительность и стабильность» на урду)», — говорится в сообщении.

Эта операция позволит взять под единое управление и координацию различные антитеррористические программы. Будут активизированы дипломатические усилия для налаживания координации с соседними странами в борьбе с экстремистами. Военные, которые регулярно проводят контртерростические операции, получат «полную поддержку всех правоохранительных ведомств». Силовые методы будут дополнены социально-экономическими мерами, чтобы «решать реальные проблемы людей и создавать условия, которые препятствуют росту экстремистских наклонностей».