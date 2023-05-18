В связи с очередной годовщиной майских событий 2006 года, когда власти Ирана жестоко подавили протесты этнических азербайджанцев в Тебризе, распространены плакаты с осуждением действий тегеранского режима.

Напомним, что 12 мая 2006 года официальная газета «Иран» напечатала карикатуру с оскорблениями этнических азербайджанцев – граждан этой страны.

Это вызвало гневную реакцию и массовые протесты. Силы безопасности жестоко подавили демонстрации азербайджанцев в Тегеране, Зенджане, Тебризе, Урмии, Ардебиле, Ахаре, Хамадане, Калейбаре, Мугане, Мияне, Мараге, Хое, Салмасе, Хияве, Гошщачае, Сулдузе и Маранде.

По некоторым данным, в результате погибли около 30 человек.

Ежегодно азербайджанцы в Иране и за рубежом отмечают годовщину этих событий манифестациями и акциями поминовения жертв иранского режима.

В преддверии назначенной на 20 мая в Берлине демонстрации, в память тех событий в Тебризе, Бонабе, Гошачае, Мараге и других городах Ирана распространены плакаты в поддержку акции в Берлине, сообщает Интернет-ресурс «Голос Южного Азербайджана».

Манифестацию в Берлине организуют представители выходцев тюркских народов Ирана – азербайджанцев, гашкайцев, хорасанских и туркменских тюрков.

Акция пройдет под лозунгом: «Свободу, справедливость, национальное правительство!» Демонстрация под аналогичными лозунгами прошла и в Брюсселе. (Turan)