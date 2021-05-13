Мюнхен лишится права проведения финала Лиги чемпионов в 2023 году

Мюнхен лишится права проведения финала Лиги чемпионов в 2023 году. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал в Стамбул, который из-за пандемии коронавирусной инфекции уже второй год подряд не может принять у себя главную игру турнира.

Напомним, что Футбольная ассоциация Англии начала переговоры с организацией о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула, так как правительство Великобритании включило Турцию в «красный список» стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.

Решающий матч турнира запланирован на 29 мая на Олимпийском стадионе «Ататюрк» в Стамбуле. УЕФА объявил, что на стадион будет допущено 25 тысяч зрителей. В финале Лиги чемпионов встретятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

| 2021-05-13T11:59:13+04:00 13 мая 2021, 13:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss