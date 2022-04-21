Мы не раз становились свидетелями того, как тот или иной лидер государства в своих речах допускал курьезные ляпы, которые впоследствии ложились в основу анекдотов. Часто этим, конечно же, грешили президенты США.

Достаточно вспомнить, как Джордж Буш-младший, выступая в Сиднее, умудрился перепутать Австралию с Австрией. Оговорка была сделана в выступлении главы Белого дома перед ведущими бизнесменами планеты, которые собрались здесь в рамках форума.

Буш напомнил, что глава правительства Австралии Джон Говард недавно посетил с визитом войска своей страны, участвующие в военной операции в Ираке. Однако американский лидер при этом уверял, что премьер проинспектировал там «военный контингент Австрии».

Или возьмем нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, который несколько раз своего вице-президента Камалу Харрис называл «президентом Харрис», не мог вспомнить имя своего министра обороны Ллойда Остина (во время посещения Пентагона назвал его «парнем, который всем здесь заправляет») и перепутал свою внучку со своим же покойным сыном Бо.

Ляпы допускал также глава другой крупной державы Владимир Путин. Самой большой ошибкой Путина можно считать его оговорку, которую он повторил дважды. «Льготной ипотекой воспользовались свыше 500 млн человек. Свыше 500 млн человек», – заявил Путин. По его словам, эти «500 млн человек» взяли кредиты под 2,5% годовых. Но в действительности в России проживает всего 144 млн человек, а ставка была 6,5%.

Что же, все мы люди, а человеку, как известно, свойственно ошибаться. Однако ошибаются не только лидеры влиятельных стран, но и искусственно созданных на чужих землях государственных образований.

Так, вчера езидский народ отмечал праздник Малаке Таус. И в связи с этим событием премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил езидскую общину с Новым годом. «У нас общие боль и радость. Сегодня мы разделяем вашу радость, и, будьте уверены, готовы будем по-братски разделить и ваши заботы, проблемы вашей общины находятся в центре нашего внимания.

Малаке Таус несет с собой надежду, а потому я желаю, чтобы в новом году наш регион жил в мире и благополучии, а жестокие испытания остались в прошлом», — отметил Пашинян. Премьер Армении пожелал езидам успехов в сохранении своего языка и культурных традиций.

Дело в том, что Пашинян в порыве лицемерной лояльности к езидам допустил грубую ошибку. Новый год у езидов именуется Сарсалом. А Малаке Таус, с которым Пашинян поздравил езидов, согласно их священным текстам, является главным ангелом. И если ляпы вышеуказанных президентов можно списать на преклонный возраст и проблемы с памятью, то в случае с Пашиняном налицо банальная безграмотность. Но это еще полбеды.

Поражают циничные слова о «братских отношениях» и пожелания успехов в сохранении языка езидов и культурных ценностей. Чтобы убедиться в лицемерии Пашиняна, достаточно вспомнить, что в прошлом году езидскому правозащитнику Сашику Султаняну было предъявлено обвинение в разжигании национальной розни между армянским и езидским народами.

В основу уголовного дела положено интервью Султаняна yezidinews.com. В нем езидский правозащитник, по утверждению стороны обвинения, сделал заявления, разжигающие национальную ненависть между армянским и езидским народами.

«В интервью правозащитник сообщил недостоверную информацию о том, что якобы на территории Республики Армения права езидов не защищены, езиды рассматриваются армянами как отсталый народ. Армяне высмеивают езидов и проявляют к ним дискриминационное отношение. У езидов в Армении нет возможности учить свой родной язык, поэтому езидский язык забывается. Армяне не позволяют езидам развивать свою культуру», — сказал обвиняющий прокурор.

Сам глава Езидского центра по правам Сашик Султанян утверждает, что эти слова вовсе не были направлены против армянского народа, он критиковал правительство Армении, в перевод закрались смысловые искажения.

«В органе предварительного следствия меня спросили, почему я, например, сказал, что армяне отнимают земли езидов. Я так сказал, чтобы обеспечить конфиденциальность людей. В остальном в разговоре нет обвинений в адрес армян, то есть слова не были нацелены на этническую принадлежность», — сказал Султанян.

Если учесть тот факт, что Армения является моноэтнической страной, а численность езидов составляет меньше 1% от общего числа населения, вывод напрашивается сам собой. Ни о каком развитии языка и культуры не может быть и речи.

Но армянам не нравится правда, и они всеми неправдами пытаются упечь за решетку правозащитника, навесив на него ярлык разжигателя межнациональной розни. Удивительно подобное обвинение слушать от представителей народа, которые на протяжении многих лет питают животную ненависть к представителям другой нации, туркам и азербайджанцам.

Кстати, был в Азербайджане ярый сепаратист Фахраддин Абосзода, именовавший себя лидером Талышского национального движения. Будучи в тесной связке с армянами (хаи его чуть ли не боготворили), он вел активную антигосударственную деятельность, направленную на расчленение Азербайджана. Завоевав любовь заклятых врагов Азербайджана, он снискал себе «славу» предателя. А подавляющее большинство талышей называло его позором народа.

В феврале 2020 года он был осужден на 16 лет лишения свободы, но 9 ноября 2020 года покончил жизнь самоубийством. Видимо, весть о победе Азербайджана в 44-дневной войне стала для него невыносимым горем.

Армяне, словно шакалы, выли, размазывая по морде слезы, причитая, что права талышского народа ущемляются в Азербайджане, а Абосзода – единственный мессия народа. Но что мы видим сегодня. Хаи, которые так любят стенать по поводу прав этнических меньшинств в Азербайджане (причем, безосновательно), готовы обеспечить тюремную камеру для езидского правозащитника в Армении. Так что, хаям давно пора прекратить манипулировать совестью, как палкой, которой можно ударить другого, но не самого себя. А Пашиняну следует разобраться с религиозными персонажами и праздниками, и быть в курсе происходящего у себя в стране…