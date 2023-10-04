В Армении полиция арестовала езидских активистов, выступавших против принудительной «курдизации», в священном для них храме в селе Акналич Армавирской области.

Как сообщает #, об этом в интервью «Грапарак» заявил проживающий в Москве активист, езид по происхождению Манвел Мамоян.

По его словам, причиной послужило то, что местные активисты попытались выгнать из храма курдов, приехавших из Ирака якобы для празднования езидского праздника «Малаке-Тауз».

«Главная цель приезда курдов из Ирака – завербовать езидов в свою религию. Они пытались вести пропаганду в храме, а мы хотели это предотвратить», — сказал он.

Мамонян заявил, что прибывшие из Ирака курды не имеют ничего общего с курдами-езидами, проживающими в Армении.

«Они утверждают, езиды это не народ, а религиозная община. Они хотят объединить всех курдов-езидов в мире вокруг единой идеи «езидизма». К сожалению, они ведут политику принудительной «курдизации» не только в Лалеше (Ирак – ред.), пытаются провернуть то же самое в Армении. Праздник «Малаке-Тауз» стал для них хорошей возможностью, чтобы начать распространять богохульство», — сказал Мамонян.

По его словам, отвергнутый езидами всего мира Хазим Тахсин бек, был назначен местными властями в иракском Курдистане лидером иракских езидов, вопреки их воле.

«Именно под его руководством множество курдских лазутчиков прибыли в Армению. Мы узнали, что они намереваются приехать в храм в Акналиче для вербовки местных езидов. Группа активистов организовала акцию протеста, чтобы предотвратить их проникновение в храм. Армянская полиция, узнав о нашей акции против «курдизации», вместо того, чтобы поддержать, арестовала наших собратьев-активистов», — сказал он.

Мамонян отметил, что в частности арестовать активистов поручил полиции сын мецената, построившего храм в Акналиче, Роман Слоян, который является ярым сторонником «курдизации» езидов в Армении.