Британская полиция ежедневно производит более 30 арестов за оскорбительные сообщения, опубликованные в социальных сетях и на других онлайн-платформах. Данные, полученные газетой The Times, свидетельствуют о значительном росте числа задержаний за действия, которые могут быть расценены как вызывающие «раздражение», «неудобство» или «тревогу».

Ежегодно в Англии около 12 000 человек подвергаются аресту и допросам на основании статьи 127 Закона о коммуникациях 2003 года и статьи 1 Закона о злонамеренных коммуникациях 1988 года, пишет The Times. Эти законы криминализируют отправку «оскорбительных» сообщений или распространение контента «непристойного, неприличного или угрожающего характера» через электронные коммуникационные сети.

В 2023 году полицейские из 37 полицейских участков произвели 12 183 ареста, что составляет примерно 33 ареста в день. Это означает почти 58-процентный рост числа арестов по сравнению с периодом до пандемии. В 2019 году было зафиксировано 7 734 задержания.

Эти статистические данные вызвали резкую критику со стороны организаций по защите гражданских свобод, которые заявляют о чрезмерном контроле полиции в интернете и угрозе свободе слова из-за «расплывчатых» формулировок в законах о коммуникациях.

Несмотря на то, что бывший директор государственной прокуратуры сэр Кир Стармер ранее выпустил руководство, указывающее, что преследование за оскорбительные сообщения в социальных сетях должно применяться только в «экстремальных обстоятельствах», количество арестов продолжает расти.

При этом, анализ правительственных данных показывает, что число обвинительных приговоров и назначенных наказаний за правонарушения в сфере коммуникаций значительно сократилось за последнее десятилетие. По данным Министерства юстиции, в 2023 году было вынесено 1 119 приговоров по статьям 127 и 1, что почти вдвое меньше, чем в 2015 году, когда виновными в этих преступлениях были признаны 1 995 человек.

Существует несколько причин, по которым аресты не приводят к вынесению приговоров, включая внесудебные решения. Однако наиболее распространенной причиной являются «доказательственные трудности», в частности, отсутствие поддержки дальнейших действий со стороны потерпевшего.