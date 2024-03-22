Первый раз — случайность, а второй — совпадение, но третий — закономерность. Эта известная фраза вспомнилась после того, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов стал причиной очередного громкого дипломатического скандала. «Китай не имеет права решать судьбу украинских территорий»,- заявил он. И если бы на этом поток его мыслей иссяк, к Данилову не было бы никаких претензий.

Но он снова решил сыграть роль, которая не имеет ничего общего со статусом государственного служащего высокого ранга, «Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то Х**, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там (показалось), что они должны это решать. Это будет решать народ Украины во главе с президентом», — изрек глава СНБО Украины в эфире телемарафона на украинском ТВ.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на чиновников о возможном бойкоте КНР будущих переговоров по Украине без России. Как сообщается, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй высказал такую позицию в ходе недавнего европейского турне. Проще говоря, Данилов решил исковеркать фамилию высокопоставленного китайского чиновника. Сказать, что такая манера поведения ошибочна — ничего не сказать.

Китай является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это вторая экономика мира и третья по мощи армия мира. Если Китай в одностороннем порядке разорвет все отношения с Украиной и введет против нее санкции, то сама Поднебесная особого ущерба не понесет, а вот Украина, и без дого испытывающая колоссальные экономические проблемы и, назовем вещи своими именами, находящаяся на внешнем финансировании, стремительно ускорит падение в яму с очень невысокими шансами из нее выбраться.

Такой может быть цена неуместных заявлений главы СНБО Украины. И это понимают очень многие украинские политики. Например, экс-депутат Верховной Рады, политик и популярный блогер Борислав Береза написал на своей странице в Фейсбук, что иногда представителям украинской власти лучше жевать, чем говорить. Он посоветовал им помнить, что они – официальные лица, а не обычные блоггеры.

«Заявление Данилова навредит Украине. Это бесспорно. Нет, не будет хлопанья дверью или еще какого-либо публичного проявления обиды со стороны Китая. Но ответ будет. К примеру, будет новая волна обеспечения русской армии продуктами двойного назначения, чего удавалось избегать. Или не будут отгружать украинским заказчикам запчасти на дроны, говоря об их отсутствии. Или еще что-нибудь. И это будет сделано так, чтобы мы поняли, что происходит»,- прогнозирует Б.Береза.

Он напомнил о скандале, который имел место в октябре прошлого года. Тогда, в интервью Наталье Влащенко , советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Китай и Индия якобы «имеют слабый интеллектуальный потенциал» и «не анализируют последствия своих шагов» в контексте своего сотрудничества с Россией. Да, он потом утверждал, что извинился за сказанное. Но, судя по всему, китайская стороны эти извинения не приняла.

«После того, как глупость ляпнул Подоляк, Зеленскому отказали во встрече с премьером Китая в Давосе. У нас все забыли о Подоляке, а в Пекине помнят. И это они тоже не забудут. А Кремль поможет Китаю это услышать и не забыть, привлекая внимание к заявлению секретаря СНБО. У нас и так с Китаем сложные отношения, но огромная глупость делать их еще хуже»,- написал на своей странице в Фейсбук Б.Береза.

Я же напомню, что онлайн-издание Politico со ссылкой на неназванные американские источники ранее утверждало, что делегация Китая не стала встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Швейцарию, несмотря на желание украинской стороны организовать подобные переговоры. «Пекин ответил отказом на запрос Киева о проведении встречи в какой-то момент их визитов в Швейцарию», — цитировало издание анонимного высокопоставленного чиновника США.

Другой чиновник, общавшийся с журналистами также на условиях анонимности, пояснил, что Китай отказался от любых встреч с украинскими представителями, после того как Россия призвала Пекин прекратить дипломатические контакты с Киевом. Между тем один из украинских чиновников в ответ на просьбу Politico о комментарии заявил, что встречи с представителями КНР не было в расписании украинской делегации, и Киев не просил Пекин о такой встрече. Китайская делегация на запрос о комментарии не ответила.

В любом случае, можно с уверенностью прогнозировать, что в Китае сделают вывод из заявления главы СНБО Украины. И этот вывод будет не в пользу страны, истекающей кровью. Складывается ощущение, что украинские высокопоставленные чиновники неслучайно и не по совпадению, а закономерно портят отношения с разными странами.Так, наверное, проще будет объяснить то, что «не все нас поддерживают».

К такой мысли приходишь, вспоминая о том, что тот же Данилов уже попадал в скандал. «Я спокойно отношусь к азиатам, однако россияне – это азиаты. У них совсем другая культура, видение. Этим мы отличаемся от них. Наше ключевое отличие от них – человечность», – заявил он в программе регионального канала НТА «Говорит великий Львов». Таким образом, глава СНБО Украины, который является выпускником Старобельского совхоза — техникума по специальности ветеринар, оскорбил одним махом все население Азии, которое составляет 4,72 млрд человек. Ему это сошло с рук. Вот он и продолжил делать заявления, последствия которых окажутся очень нежелательными для Украины.