В соцсетях распространились сообщения о попытке самосожжения инвалида Карабахской войны в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку.

В связи с этим в пресс-службе МВД в ответ на запрос oxu.az сообщили, что Махаммадали Гаджиев пытался поджечь себя, когда был снесен незаконно установленный им на тротуаре и затруднявший движение пешеходов прилавок для уличной торговли.

Попытка суицида была пресечена, М.Гаджиев госпитализирован с легкими ожогами.

Как отметили в ведомстве, он и прежде неоднократно пытался совершать подобные действия, выдавая себя за инвалида.