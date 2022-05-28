23 июня в Азербайджанской Государственной Академической Филармонии состоится первый концерт «МУЗЫКА КАРАБАХСКИХ КРАСОК» в рамках проекта «4 fəsil», сообщает #.

В программу концерта будут включены произведения современных азербайджанских композиторов — Ф.Али-заде, Э.Дадашевой, Дж.Аббасова, А.Юсифовой, К.Али-заде, П.Ахундовой, Т.Мамедли, Р.Ахмед-заде и др. В концерте выступают: заслуженные артисты — Фарида Мамедова, Юлия Моторина, Рена Рагимова, Лауреаты международных конкурсов: Умида Абасова, Незрин Асланлы, Орхан Гусейнов, Стефано Мускаритоло, за фортепиано Саида Таги-заде. Также на вечере будет проходить выставка-продажа.

Средства, собранные на вечереЮ будут переданы в фонд «Yaşat».

Проект организован при поддержке журнала «БАКУ», PASHA Holding, Министерствa Культуры Азербайджана и Arts Council Azerbaijan.