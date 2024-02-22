В Азербайджанском национальном музее искусств в рамках проекта «Музыка в музее», организованного Министерством культуры Азербайджана, проведен очередной концерт, сообщает #.

Концертная программа «На крыльях победы» была представлена Государственным оркестром духовых инструментов под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Алибалы Рзаева.

Прозвучали популярные марши и джазовая музыка Г. Гараева, В. Адыгезалова, А. Алиева, И. Штрауса, А. Сильвестри, У. Хэнди и других азербайджанских и зарубежных композиторов. Концертная программа, встреченная с большим интересом, сопровождалась тематической экскурсией по музейной экспозиции на военную тематику.