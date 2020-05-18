Музеи открылись, но виртуальные выставки продолжаются

Сегодня в Азербайджане открываются музеи и выставочные салоны. Это первые объекты культуры, возобновившие свою деятельность в ходе частичного смягчении карантина в Азербайджане. Театры и концертные залы по-прежнему остаются закрытыми для посещения, сообщает #.

Ряд крупных музеев готовит новые экспозиции, которые будут представлены посетителям в самое ближайшее время. В то же время некоторые музеи продолжают активную деятельность в онлайн формате, что стало хорошей альтернативой во время строгого режима самоизоляции, и не только в нашей стране, но и по всему миру.

К примеру, Музейный центр представил третью виртуальную выставку проекта «Ностальгия», который предполагает проведение ряда виртуальных выставок, посвященных нашей столице – Баку, ее прошлому и настоящему. Ранее публике уже были показаны две виртуальные выставки — «Дачи Абшерона» и «Домашний натюрморт».

Новый проект получил названием — «Мой город золотой». Автором идеи и куратором выставки является директор Музейного центра Лиана Везирова.

«В золотой дымке прошлого встает перед нами Баку минувших дней – город нашей мечты, город волшебных сказок и высоких грез… Счастливые дни детства, последние школьные дни перед экзаменами и летними каникулами, майские праздники. Звонки трамваев и шелест троллейбусов, на которых так интересно было кататься, созерцая расцветающий под весенним солнцем город. Яркие наряды местных красавиц и пестрые крылья удодов, волшебных птиц Абшерона. Белые паруса над синей бухтой, вечнозеленые кроны деревьев бульвара и почти игрушечные лодочки «Бакинской Венеции». Гигантская ракушка «Жемчужина», маленькие вагончики фуникулера и ажурный, летящий фасад ресторана «Чинар». Раскаленная солнцем громада Девичьей башни, россыпь улочек Ичеришехер и «итальянские» дворики», — так организаторы описывают свой новый проект.

Виртуальную экспозицию украсили работы Вугара Али, Эльдара Бабазаде, Фуада Манафова, Эльмара Агамирзы, Тамилы Гасановой, Азера Ислама.

В качестве музыкального сопровождения была выбрана песня «Город золотой», повествующая об идеальном городе-рае, в наиболее известном исполнении Бориса Гребенщикова.

«Символично, что песня, давшая название нашей выставке, а точнее, стихотворение Волохонского было создано в мастерской художника Бориса Аксельрода. Поэта вдохновило мозаичное панно «Райский сад на земле», которое в то время создавал художник», — отмечает координатор проекта, заведующая экспозицией Галереи искусств Музейного центра

Самира Нуриева.

Выставка «Мой город золотой» представлена на странице Музейного центра в соцсети Facebook.