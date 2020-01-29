Мустафа Сандал, Игорь Николаев и другие: кто будет зажигать на «Жаре» — 2020?

Организаторы «Жары» вовсю готовятся к пятому, юбилейному музыкальному фестивалю, который пройдет с 29 июля по 2 августа на территории бакинского курорта Sea Breeze.

Как сообщили # в пресс – службе фестиваля, количество артистов и сюрпризов юбилейной «Жары» приятно удивит даже самого взыскательного слушателя.

«Количество звезд на «Жаре» — 2020 будет зашкаливать: больше, чем в прошлом! Будет еще жарче, чем в предыдущие годы, гарантируем», — обещают организаторы.

Бессонных ночей в этот раз будет 5. Эмин Агаларов, который является одним из организаторов «Жары», ее идейным вдохновителем и главным мотиватором, еще прошлым летом пообещал журналистам, что первый юбилей фестиваль отметит с размахом.

«Будем готовиться весь год. Думаю, будет очень круто», — сказал он.

Впервые в этом году на сцену «Жары» выйдут звезды турецкой эстрады. Один исполнителей из этого списка уже известен – это Мустафа Сандал.

Фестиваль откроется 29 июля гала концертом, в котором выступят звезды российской, азербайджанской и зарубежной эстрады. Среди них — Макс Барских, Burito, Время и Стекло, Monatik, Emin, Григорий Лепс, Слава, MOZGI, Мишель Андраде и другие.

30 июля на сцену выйдут звезды 90-х, а также состоится творческий вечер народного артиста РФ Дмитрия Маликова. Автор самых романтичных хитов на российской эстраде, певец и композитор Игорь Николаев впервые проведет в Баку свой творческий вечер и сделает это 31 июля на сцене фестиваля «Жара». Звезды будут петь культовые песни композитора, а поклонников длинноволосого романтика ждут многочисленные сюрпризы.

1 августа в рамках фестиваля «Жара» состоится International Day и выступление артистов лейбла Zhara Music.

В заключительный день, 2 августа, по традиции пройдет концерт артистов поколение Z, а также концерты Егора Крида и Hammali & Navai.

Программа юбилейной «Жары» будет постоянно пополняться новыми именами, а билеты на фестиваль уже в продаже.