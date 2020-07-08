Мубариз Гурбанлы о траурных церемониях в условиях пандемии коронавируса

Ислам предусматривает захоронение тела в надлежащем порядке после кончины человека. Больше ничего не следует делать.

Об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Гурбанлы отметил, что церемония похорон проводится на кладбище: «В Исламе не обусловлено, много ли людей должно хоронить усопшего или мало. Условием является выполнение обязательных процедур. В каждой религии свои правила по этому поводу, которые не предусматривают массового скопления людей. Мы живем в период коронавирусной пандемии. Для ее устранения важно уменьшить контакты людей, соблюдать дистанцию. Что же нам делать, собираться чтобы количество зараженных росло? Поэтому траурные церемонии должны ограничиваться похоронами, то есть, после похорон не надо собираться дома или во дворе усопшего, потому что это создает благоприятные условия для распространения вируса».

Он напомнил, что в связи с этим Управление мусульман Кавказа издало фетву. «Об этом также есть подробные инструкции Оперативного штаба при Кабмине. Всем религиозным деятелям даны поручения. Сегодня закрыты все мечети, святилища, синагоги и церкви. Так во всем мире, не только в Азербайджане. Правила следует соблюдать, и совместно бороться с коронавирусом», — сказал Мубариз Гурбанлы.(Trend)