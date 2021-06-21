«На освобожденных от оккупации территориях осуществляются меры по восстановлению мест религиозного поклонения».

Как передает АПА, об этом сказал журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

Председатель комитета отметил, что православные церкви на освобожденных от оккупации территориях также были разрушены, либо их пытались арменизировать:

«На этих территориях уже начаты работы по восстановлению мечетей, также организуются визиты албанской религиозной общины в религиозные храмы, относящиеся к периоду существования Кавказской Албании. Предпринимаются шаги по восстановлению и этих церквей. Эти работы проводятся соответствующими государственными органами».