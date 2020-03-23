Москва теряет Молдову

Сейчас мир занят пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть. Уже понятно, что рецессии не избежать, финансовые и валютные рынки лихорадит.

В таком несколько нервном состоянии малозаметными остаются политические изменения, которые вполне могут претендовать на геополитические. Если не сейчас, то в самом ближайшем будущем.

Молдова после избрания президентом Игоря Додона имела твердую репутацию пророссийской. Хотя страна является парламентской республикой, и президент имеет весьма ограниченные полномочия, но Додон неформально руководил Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ), а она имеет в парламенте хоть и не большинство, но самую крупную фракцию. С осени прошлого года партия сформировала правительство меньшинства, но ситуация была очень неустойчивой. Вариантом были досрочные парламентские выборы, но социалисты не стали рисковать.

Альтернативой было формирование коалиции, имеющую большинство. Особого выбора партнеров не было. Прошлая коалиция социалистов с прозападной Партией действия и солидарности (PAS) во главе с Майей Санду и Платформой достоинства и правды (Платформа DA) во главе с Андре Нэстасе распалась через несколько месяцев после формирования.

Единственным партнером для партии Додона оставалась Демократическая партия Молдовы (ДПМ). Кстати, тоже прозападная. Это давало большинство в 62 мандата из 101. Так или иначе, после довольно напряженных переговоров такая коалиция была сформирована.

Премьер-министром остался Ион Кику, в прошлом член ДПМ, а четыре важных министерства и пост вице-премьера достались демократам. В частности, прозападные политики возглавят министерства обороны, образования, культуры и исследований, иностранных дел и европейской интеграции, экономики и инфраструктуры. Также их представитель Кристина Лесник на посту вице-премьера будет курировать вопросы реинтеграции с Приднестровьем.

За социалистами остались министерства финансов, юстиции, здравоохранения, труда и соцзащиты, сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, внутренних дел. Их руководители занимали эти посты и в предыдущем правительстве меньшинства.

Налицо политический маневр президента Додона, который начал серьезно готовиться к выборам, которые предположительно состоятся осенью. Пока же избирательные предпочтения не показывают увеличение поддержки социалистов. Их рейтинг застыл, хотя они уже довольно долго находятся у власти. Как президентской, так и правительственной.

Согласно последнему опросу общественного мнения, представленного на пресс-конференции в агентстве «ИНФОТАГ» фондом «Общественное мнение», за ПСРМ готовы проголосовать 38,6% респондентов, PAS — 23,3%, «Платформу DA» — 5,1%. Остальные партии не преодолели бы избирательный барьер в 5%. Отметим, что за ДПМ пока готово голосовать лишь 3,8% опрошенных избирателей. Для демократов участие в правительстве является шансом подправить свое незавидное электоральное положение.

Надо сказать, что президент Додон и предыдущее правительство меньшинства оказались по факту в дипломатической изоляции. Страна зажата между двумя большими соседями. На западе член НАТО и ЕС Румыния, на востоке и севере — Украина, у которой фактическое состояние войны с Россией.

В Бухаресте крайне негативно восприняли власть социалистов. Были прекращены все виды финансовой и другой помощи, к минимуму сведены контакты на правительственном уровне.

Додон всячески демонстрировал свою пророссийскость, ездил в Москву, где встречался с Владимиром Путиным, ходил с ним на парады и заявлял о «де-факто» российском Крыме. Особо не помогло. Цена на газ для Молдовы «Газпром» установил $174 за тысячу куб. м. В то время как Украина в Евросоюзе покупала его гораздо дешевле. Более того, недавно глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что Молдова сможет покупать газ в Европейском Союзе с поставкой через Украину при цене на входе в Молдову за $146 за тысячу куб. м, что на $28 меньше. Экономия составит 16%.

Кстати, сейчас Украина договаривается с США и Польшей о создании в ее подземных хранилищах хаба для американского сжиженного газа, поставленного в польские балтийские порты. Предварительный объем хаба 6-8 млрд. куб. м. Этого газа хватит для Молдовы, Румынии и балканских стран.

В Москве как всегда начали смеяться и крутить пальцами у виска, так как такой газ будет гораздо дороже российского. Это как сказать. Пока для Молдовы ситуация прямо обратная. К тому же такое уже было по сжиженному и сланцевому газу. Теперь не смеются, а почти горько плачут.

Понятно, что крымские заявления Додона ничего особенного в его отношениях с Москвой не дали, но с Киевом серьезно испортили. И закрытие границы с Украиной привело к напряженности на продовольственном рынке Молдовы. Эти меры украинская власть приняла в связи с эпидемией, но в отношении своей юго-западной соседки они особенно жесткие. К тому же Москва прервала железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой, что еще больше усугубило ситуацию.

В очередной раз подтвердилась истина, что следование пророссийским курсом иногда дает какие-то кратковременные бонусы, но за них в дальнейшем приходится очень серьезно расплачиваться. Либо Москва просто бросит своего не нужного союзника на произвол судьбы в самый сложный момент.

Характерно, что новый министр иностранных дел Олег Цуля первым делом провел телефонный разговор с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом. Глава молдавской дипломатии подтвердил заинтересованность в укреплении двустороннего стратегического партнерства, выразив признательность США за поддержку в укреплении верховенства закона и борьбе с коррупцией. Собеседники оценили рамки двустороннего сотрудничества, договорившись о совместных усилиях по развитию торгово-экономических отношений, используя потенциал стратегического диалога.

Для Москвы изменение политической конфигурации в Молдове означает, что усилится прозападный сдвиг в первую очередь в инфраструктурных проектах, присоединении электрических и газовых сетей к румынским. Будут выполняться требования Третьего энергетического пакета ЕС, что неизбежно приведет к уменьшению роли российских фирм в молдавской энергетике.

Есть еще одно следствие, и касается оно сепаратистского Приднестровья. Отметим, что экономическое влияние России на левом берегу Днестра уже существенно уменьшилось. Торговля Приднестровья завязана на Европу и Украину. Осталось политическое.

Вот здесь тоже намечаются проблемы. Новый вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесик несомненно будет более твердой в переговорах с сепаратистами и в Тирасполе уже понимают неизбежность некоторого отступления. По крайней мере, приднестровский бизнес требует более конструктивных шагов в отношениях с Кишиневом.

Политический поворот Молдовы, если он закрепится, будет означать существенное поражение Москвы на стратегически важном юго-западном направлении.

Во-первых, подвисает российская группировка в Приднестровье. Она рискует оказаться в полном окружении и изоляции.

Во-вторых, в Тирасполе вынуждены будут начать шаги по ослаблению своей зависимости от Москвы. Им остается одно — договариваться с Кишиневом.

В-третьих, провалился план окружения Украины и выдвижения российских сил вблизи Одессы и Николаева. Тем самым Киев укрепляет очень важное стратегическое направление и закрепляется в западной части Черного моря, откуда уже точно вытесняется Россия. Операционные возможности Черноморского флота существенно ограничиваются.

Все выглядит так, что Москва Молдову теряет. И это только один из черных лебедей, прилетевших в российскую столицу.