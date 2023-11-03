Депрессивное психическое состояние жителей стран Евросоюза (ЕС), вызванное ситуацией в Украине и пандемией COVID-19, стоит экономике сообщества 600 млрд евро, что составляет 4,2% его совокупного валового внутреннего продукта (ВВП).

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает аналитический центр «Польский институт экономики» (PIE).

«В 27 странах ЕС и в Великобритании общие убытки из-за проблем с психическим здоровьем превышают 4,2% ВВП, то есть более 600 млрд евро. Более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительности труда», — приводит портал выдержки из доклада PIE. Interia также отмечает, что, по данным опроса службы Eurobarometer, 62% респондентов заявили, что на моральное состояние европейцев в наибольшей мере повлияли конфликт в Украине и пандемия COVID-19.

Психические заболевания, как подчеркивает портал, стали вызовом не только для экономики ЕС, но и для мирового хозяйства в целом.

Согласно прогнозу Всемирного экономического форума, к 2030 году затраты на лечение таких болезней будут составлять половину от мировых расходов на борьбу со всеми незаразными заболеваниями. Interia отмечает со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, что вложения комплексную диагностику и лечение неблагоприятных психологических состояний «окупаются в четырехкратном размере в связи с последующим ростом производительности труда».