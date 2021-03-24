Москва пообещала Канаде зеркальный ответ на санкции

Москва зеркально ответит на санкции Канады, введенные против девяти российских чиновников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«По Канаде будет соблюден принцип взаимности», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, как санкции скажутся на отношениях Москвы и Оттавы, пресс-секретарь заявил, что «уровень этих отношений и так оставляет желать лучшего».

Ранее Канада ввела санкции против девяти российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным. В Кремле назвали ограничения незаконными.

Под ограничения попали руководитель ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители ФСИН и Генпрокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов.