Россия негативно оценила результаты переговоров с США и НАТО по вопросам безопасности в Европе. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в четверг, 13 января, оценил ситуацию как тупиковую, обосновав это тем, что США и их союзники не хотят выполнять требований России. «По ключевым элементам США и их союзники фактически говорят нам «нет», — сказал он, добавив, что в Москве в настоящее время не видят оснований для продолжения переговоров.

По словам Рябкова, Россия будет применять «другие меры и техники» в отношениях с Западом. Он, в частности, сообщил, что военные эксперты проконсультируют президента России Владимира Путина о возможных опциях на случай дальнейшего ухудшения ситуации в конфликте вокруг Украины. Рябков, однако, подчеркнул, что необходимо дать шанс дипломатии. (DW)