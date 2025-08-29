Россия поддерживает совместное решение Азербайджана и Армении о роспуске Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), окончательно ликвидировать группу планируют к декабрю 2025 года.

Об этом постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил РБК.

По словам российского дипломата, речь идет о прекращении работы трех институтов — Минской группы, должности личного представителя действующего председателя ОБСЕ и группы планирования высокого уровня.

«Принимая во внимание позицию сторон [Азербайджана и Армении] о нецелесообразности их сохранения, не видим оснований для препятствования их роспуску», — заявил Лукашевич.

Он отметил, что если до 1 сентября никто не выскажет возражений насчет роспуска группы, «решение будет считаться принятым».

«… необходимо учитывать, что осуществление связанных с выполнением данного решения административных и финансовых мер займет несколько месяцев. В ОБСЕ рассчитывают их завершить не позднее декабря сего года», — подчеркнул российский постпред.

Напомним, что 26 августа глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что ОБСЕ решение о роспуске Минской группы примет 1 сентября.