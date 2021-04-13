Молчание не всегда золото: пора ответить «робин гудам» от Ислама

Завтра в Азербайджане начинается священный для мусульман месяц Рамазан. Соответствующая фетва издана Управлением Мусульман Кавказа. Последователи Ислама будут в течение этого месяца соблюдать пост и молить Всевышнего о прощении грехов. Как и в прошлый Рамазан, и в этом году мечети не смогут принять практикующих мусульман для коллективных молитв и проведения ночей Предопределения. И именно этот факт используется некоторыми кругами для нагнетания напряжённости среди верующих и в целом в обществе.

Особенной рьяностью в деле «защиты свободы вероисповедания в Азербайджане» отличаются лица, засевшие в ближнем зарубежье. Начиная с марта прошлого года, когда в связи с карантином коронавируса мечети закрылись, в адрес азербайджанских властей чуть ли не ежедневно слышится поток обвинений в ереси и вражде с Исламом. Особенно резким стал тон после открытия кафе и ресторанов, торговых центров в стране. Аргументы «робин гудов» от Ислама на первый взгляд железные: неужели вирус поражает людей в закрытых помещениях мечетей, но щадит тех же граждан в закрытых помещениях кафе и ресторанов?

Эти обвинения звучат не первый день. И, к сожалению, пока никто внятно на них не ответил. Может в Оперативном Штабе считают ненужным обращать внимание на эти высказывания, такой снисходительный взгляд сверху вниз на маргинальную группу верующих. Но не всегда молчание – золото. Особенно если тебе по долгу службы предписано реагировать на события в данном контексте. Штаб то — оперативный.

Поэтому попробуем разъяснить ситуацию, так сказать, устранить пробел. Итак, почему функционируют кафе и рестораны, а вот мечети по-прежнему закрыты? Дело тут вот в чём. Оперативный штаб (читай — власти) подходит к данному вопросу весьма прагматично, оценивает реальность и возможные риски не с идеологической, а с материальной точки зрения. Главное здесь не духовные и нравственные ценности, а чистой воды реализм. За год карантинных мер средний и мелкий бизнес всего мира, в том числе и Азербайджана, понёс колоссальные убытки. Тысячи людей лишились мест работы и дохода. Но жить-то надо! С вирусом или без. А функционирующие кафе и рестораны, торговые точки – это работа для очень многих граждан страны. А закрытые мечети? Они практически никак не влияют на повседневную материальную жизнь наших соотечественников. Пятничные проповеди можно слушать через Интернет, а богослужения совершать дома. Вот и все дела, весь расклад на этот счёт. Голый прагматизм и только. И о никакой исламофобии, анти-Исламской политике со стороны властей речи и быть не может! Ведь за все годы независимости в функционировании мечетей не было никаких проблем. И только вот этот вирус изменил всю ситуацию. Ведь, если рассуждать подобным образом, то можно прийти к выводу, что в Азербайджане ведётся борьба и с христианством, и с иудаизмом, и даже со здоровым образом жизни и вообще со спортом – церкви, синагоги, спортивные залы до сих пор под замком. Но какой гомо сапиенс станет утверждать подобное? Никто ведь и не утверждает. А вот мечети – дело другое. Тут можно помутить воду, сыграть на чувствах верующих.

Очень хотелось бы, чтобы Оперативный штаб, наконец, дал вразумительный ответ на эти нападки. Молчание и демонстративное пренебрежение приводит к тому, что даже у лояльных практикующих мусульман нет-нет, да и закрадывается червь сомнения. И как следствие – джокер в руки враждебно настроенных против Азербайджана определённых кругов за рубежом и формирование маргинальной группы верующих внутри страны. Нужно ли нам это и этого ли мы хотим?

Специально для «ЗЕРКАЛО», Вюсал Алиев